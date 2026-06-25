«Зоозавр»: довольные покупатели и здоровые питомцы

В наше скоростное время все больше владельцев животных пользуются услугами интернет-магазинов

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Все владельцы животных хотят, чтобы их питомец не болел, верно служил, и приносил максимум удовольствия от общения. Поэтому очень важно уделять внимание питанию и воспитанию. В Петрозаводске немало зоомагазинов, где можно купить самое необходимое для своих питомцев. Есть неравнодушные и грамотные консультанты, которые подскажут, помогут. Встречаются, к сожалению, и некомпетентные продавцы. Животные требуют постоянной заботы и ухода, а на хождение в магазин и на поиск нужных товаров времени иногда не хватает. Все популярнее становятся интернет-магазины, которые готовы предложить огромный выбор средств по уходу за животными, кормов, одежды, специализированных игрушек, и даже мебели для ваших питомцев.

Прежде чем выбрать конкретный зоомагазин, следует исследовать рынок, ознакомиться с ассортиментом товаров и услуг, почитать отзывы, уточнить сроки поставки и условия доставки.

Один из показателей надежности интернет-магазина – это широкий ассортимент для разных видов животных. Второй показатель – это продукция различных брендов – есть из чего выбрать. Уровень цен тоже немаловажен. Например, на сайте зоомагазина «Зоозавр» предлагаются товары и для птиц, и для рыб, и для грызунов, и для кошек, и для собак. Ассортимент очень широкий – и корм, и лакомства, и средства гигиены, товары для перевозки животных, игрушки, инструменты для ухода, косметика для собак, препараты от паразитов, лекарственные препараты… В магазине регулярно действует бонусная программа.

Качество товаров - это один из самых важных критериев выбора зоомагазина. Важно выбирать магазины, которые предлагают товары, которые не нанесут вреда вашему питомцу. В «Зоозавре» строго следят за качеством, изучают новинки зооиндустрии и выбирают продукцию проверенных отечественных и зарубежных брендов. На площадке представлены такие бренды, как Carnica, Homzen, Royal Canin, Деревенские лакомства, Четвероногий гурман, Titbit, Harty, Brit, Зоогурман и другие.

Заказать зоотовары в интернет-магазине «Зоозавр» просто и удобно в режиме онлайн. О способах оплаты, сроках и способах доставки товаров можно узнать на сайте магазина.

В Петрозаводске «Зоозавр» представлен в двух точках:

- Детский мир в ТРЦ «Лотос Плаза»

- Детский мир в ТЦ «Кей».

На правах рекламы. ПАО "Детский Мир", ИНН 7729355029