В Петрозаводске подрядчик приступил к монтажу «Мокрого барьера»

В понедельник, 17 апреля, на канализационных очистных сооружениях (КОС) Петрозаводска подрядчик приступил к монтажу «Мокрого барьера». Стоимость системы составила порядка 12 млн. руб. Средства учтены в Инвестиционной программе Общества за счет целевого источника от ПДК и НВС. Работы планируют закончить к концу апреля. «Мокрый барьер» включает в себя и метеорологическую систему. Некоторое время потребуется для настройки автоматической дозировки концентрата в зависимости от погодных условий, поэтому в мае система начнет работать в тестовом режиме.

Это одно из мероприятий, которое АО «ПКС-Водоканал» реализует в рамках борьбы с неприятным запахом. Оборудование будет находиться по периметру иловых площадок, куда поступает осадок сточных вод и происходит процесс компостирования. Для распыления эфирных масел и органических соединений установят форсунки, систему автоматической дозировки концентрата, насос с блоком управления и емкости для реагентов. Протяженность трубопровода с распылительными системами, размещенными на опорах, составит 1 км 200 метров.

Также на прошлой неделе завершилась конкурсная процедура по выбору подрядчика для монтажа адсорбционного фильтра на систему вентиляции главной насосной станции КОС. Сам фильтр уже изготовили и доставили на место. Итоги конкурса на монтаж системы подведут 28 апреля, а в мае подрядчик приступит к ее установке.

Главная насосная станция канализационных очистных сооружений – объект, куда приходят стоки со всего города, поэтому здесь сконцентрирован самый сильный запах. Фильтр позволит снизить интенсивность запаха сероводорода и других веществ. Помимо адсорбционного фильтра на вентиляции установят многоразовый фильтр предварительной очистки, который удалит из выбросов влагу и жир. Стоимость оборудования составила около 10 млн. рублей.