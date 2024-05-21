Зонт петрозаводчанам сегодня не потребуется

В Петрозаводске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха +13,+15, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный. Температура воздуха +13, +18, на севере +7, +12.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +10;

В Кондопоге, Пудоже, Суоярви днем +15;

В Медвежьегорске днем +13;

В Олонце днем +17;

В Сегеже днем +11;

В Сортавале днем +16. // фото unsplash.com