21 мая 2024, 06:30
Зонт петрозаводчанам сегодня не потребуется
До плюс 15 обещают в карельской столице во вторник
В Петрозаводске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха +13,+15, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный. Температура воздуха +13, +18, на севере +7, +12.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +10;
В Кондопоге, Пудоже, Суоярви днем +15;
В Медвежьегорске днем +13;
В Олонце днем +17;
В Сегеже днем +11;
В Сортавале днем +16. // фото unsplash.com