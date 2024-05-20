Ночью в Карелии температура опустится до 0

В Петрозаводске во вторник переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +3,+5, днем +13,+15, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный. Температура воздуха ночью 0, +5, днем +13, +18, на севере +7, +12.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -1, днем +10;

В Кондопоге ночью +3, днем +15;

В Медвежьегорске ночью +1, днем +13;

В Олонце ночью +3, днем +17;

В Пудоже ночью +1, днем +15;

В Сегеже ночью +1, днем +11;

В Сортавале ночью +6, днем +16;

В Суоярви ночью +4, днем +15. // фото «Петрозаводск говорит»