Зимняя навигация до Кижей откроется 15 января

В выходные откроется зимняя навигация до Кижей. В группе одноименного музея-заповедника ВКонтакте сообщили, что добраться до острова можно за полтора часа.

Туристов доставят суда на воздушной подушке. Их запускают, потому что лед на Онежском озере стал достаточно крепким.

Первые рейсы запланированы на ближайшие выходные, то есть на 15 -16 января. Будет и рейс на Крещение - 19 января. // Фото: источник