10 января 2022, 14:44
В поселке Шуя изменили главную дорогу
Новые знаки приоритета появились на одном из перекрестков карельского населенного пункта
С понедельника, 10 января, изменилась схема приоритетного проезда перекрестка улиц Садовой и Советской в поселке Шуя. Это сделали, чтобы оптимизировать движение на «Коле», объяснили в Минтрансе Карелии.
- Работы по замене знаков выполнены в целях оптимизации дорожного движения на автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения «Кола», км 435 - ст. Шуйская», - сказано в сообщении ведомства.
Прежде главной считалась дорога, идущая со стороны трассы Р-21 «Кола». Теперь улица Советская стала главной в направлении станции Шуйская.
Водителей предупредили, что они должны быть предельно внимательными и руководствоваться дорожными знаками. // Фото: источник