В поселке Шуя изменили главную дорогу

С понедельника, 10 января, изменилась схема приоритетного проезда перекрестка улиц Садовой и Советской в поселке Шуя. Это сделали, чтобы оптимизировать движение на «Коле», объяснили в Минтрансе Карелии.

- Работы по замене знаков выполнены в целях оптимизации дорожного движения на автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения «Кола», км 435 - ст. Шуйская», - сказано в сообщении ведомства.

Прежде главной считалась дорога, идущая со стороны трассы Р-21 «Кола». Теперь улица Советская стала главной в направлении станции Шуйская.

Водителей предупредили, что они должны быть предельно внимательными и руководствоваться дорожными знаками. // Фото: источник