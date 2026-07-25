Живи в «Настоящем»

Есть выгодное предложение на трехкомнатную квартиру

фото: компания "NOVA"

Жилой дом бизнес-класса «Настоящий» в самом сердце города - на Закаменской улице - сдан и ждет новоселов.

Представляем уникальное предложение от строительной компании NOVA: трехкомнатная квартира евроформата всего за 9 776 000 рублей.

Свободная планировка площадью 61,1 кв.м, в которой легко разместились два санузла, две спальни и гардеробная, кухня-гостиная и просторная прихожая.

В доме консьерж, видеонаблюдение, подземный паркинг. Всё, что нужно для комфортной жизни.

Живите в центре событий. Все важные инфраструктурные объекты, магазины, рестораны и культурные достопримечательности — в шаговой доступности.

Квартиры в домах бизнес-класса всегда востребованы. Это не просто жилье, это выгодное вложение, которое сохранит и приумножит ваш капитал.

Не упустите шанс стать обладателем этой прекрасной квартиры по сниженной цене за квадратный метр. Свяжитесь с отделом продаж, чтобы записаться на просмотр и узнать больше о вашем новом доме.

+7 (8142) 59-47-47

пр. Комсомольский, 29

* Условия программы: застройщик: "ЗАКАМЕНСКАЯ" (ООО "СЗ ЗАКАМЕНСКАЯ"). Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенным паркингом по наб. Закаменская д.3 в г. Петрозаводск. Проектная декларация размещена в единой информационной системе жилищного строительства на сайте наш.дом.рф. Дом сдан. Акция распространяется на квартиру в жилом доме «Настоящий» площадью 61,1 расположенную на 2 этаже. Участник Акции получает возможность покупки квартиры за 9 776 000 руб. (девять миллионов семьсот семьдесят шесть) рублей. Стоимость 1 кв.м. 160 000 руб. (сто шестьдесят тысяч) рублей. Акцией можно воспользоваться при покупке квартиры за наличные денежные средства или по ипотеке без субсидирования. Количество квартир ограничено. Предложение не является публичной офертой. Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске. Участие в Акции не является обязательным. Общий срок проведения Акции: с 25 марта по 30 апреля 2025 года, либо до полной реализации квартир, участвующих в Акции, либо до момента досрочного прекращения Акции по решению Организатора. Организатор оставляет за собой право изменять сроки проведения Акции. Информацию об условиях Акции можно получить по телефону: 8 (8142) 59-47-47 или в отделе продаж по адресу: г. Петрозаводск, пр. Комсомольский, 29.

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