Жителям Карелии расскажут о перерасчете пенсии

Во вторник, 9 февраля, Отделение Пенсионного фонда России по Карелии проведет очередную горячую линию для жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие будет посвящено вопросам назначения и перерасчета пенсии, уточнили в ПФР.

Все желающие могут звонить и задавать свои вопросы с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске (814-2) 79-55-00. Фото mycdn.me