08 февраля 2021, 09:31
Общество

Жителям Карелии расскажут о перерасчете пенсии

Пенсионный фонд проведет горячую линию для всех желающих

Во вторник, 9 февраля, Отделение Пенсионного фонда России по Карелии проведет очередную горячую линию для жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие будет посвящено вопросам назначения и перерасчета пенсии, уточнили в ПФР.

Все желающие могут звонить и задавать свои вопросы с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске (814-2) 79-55-00.  Фото mycdn.me

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Метки: 
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