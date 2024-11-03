Жителям Карелии рассказали о погоде в праздничный понедельник

В понедельник в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4, -6, днем 0, -2, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью -3, -8, местами до -12, днем -4, +1.

По прогнозу федерального гидрометцентра, в Калевале, Пудоже, Сегеже, Суоярви ночью -5, днем -1;

В Кондопоге, Медвежьегорске ночью -4, днем 0;

В Олонце ночью -5, днем +1;

В Сортавале ночью -3, днем +2. // фото «Петрозаводск говорит»