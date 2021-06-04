04 июня 2021, 07:00
Жителям Карелии прогнозируют теплое окончание рабочей недели
В Петрозаводске обещают до плюс 23, в республике до плюс 28, у водоемов до плюс 23 гралусов
В Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха +21, +23.
4 июня в Карелии небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный, на юге восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем +23, +28, у водоемов местами +18,+23.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +27;
В Кондопоге днем +24;
В Медвежьегорске днем +25;
В Олонце днем +26;
В Пудоже днем +27;
В Сегеже днем +26;
В Сортавале днем +23;
В Суоярви днем +25. (фото «Петрозаводск говорит»)