Жителям Карелии прогнозируют теплое окончание рабочей недели

В Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха +21, +23.

4 июня в Карелии небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный, на юге восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем +23, +28, у водоемов местами +18,+23.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +27;

В Кондопоге днем +24;

В Медвежьегорске днем +25;

В Олонце днем +26;

В Пудоже днем +27;

В Сегеже днем +26;

В Сортавале днем +23;

В Суоярви днем +25. (фото «Петрозаводск говорит»)