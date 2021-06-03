В пятницу в Карелии воздух прогреется до плюс 28 градусов

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали о погоде в последний день рабочей недели.

В пятницу, 4 июня, в Петрозаводске небольшая облачность, без осадков. Ветер ночью переменный слабый, днем восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +9, +11, днем +21, +23. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии также обещают теплый день. В пятницу - небольшая облачность, без осадков. Ветер ночью переменный слабый, днем юго-западный, западный, на юге восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12. Днем +23, +28, у водоемов местами +18,+23.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +11, днем +27;

В Кондопоге ночью +9, днем +24;

В Медвежьегорске ночью +10, днем +25;

В Олонце ночью +8, днем +26;

В Пудоже ночью +9, днем +27;

В Сегеже ночью +11, днем +26;

В Сортавале ночью +10, днем +23;

В Суоярви ночью +9, днем +25. (фото «Петрозаводск говорит»)