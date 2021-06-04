Жителям Карелии обещают жару до плюс 30 градусов
В субботу в Петрозаводске, согласно прогнозу карельского Гидрометцентра, небольшая облачность. Без осадков. Ветер ночью переменный слабый, днем восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9, +11, днем +24, +26. Атмосферное давление будет слабо падать.
5 июня в Карелии небольшая облачность, без осадков. Ветер ночью переменный слабый, днем восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +22, +27, местами до +30.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +11, днем +27;
В Кондопоге ночью +11, днем +26;
В Медвежьегорске ночью +12, днем +26;
В Олонце ночью +11, днем +27;
В Пудоже ночью +10, днем +29;
В Сегеже ночью +11, днем +27;
В Сортавале ночью +10, днем +24;
В Суоярви ночью +12, днем +26. (фото «Петрозаводск говорит»)