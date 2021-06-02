Жителям Карелии обещают жаркий четверг без дождя
Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали о погоде в столице республики. В четверг, 3 июня, в Петрозаводске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью +7, +9, днем +20, +22. Атмосферное давление будет мало меняться.
По данным МЧС Карелии, в республике небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный, на севере – западный, юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5, +10, местами до +1. Днем +22, +27, у водоемов +17, +20.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +11, днем +26;
В Кондопоге ночью +9, днем +24;
В Медвежьегорске ночью +10, днем +25;
В Олонце ночью +7, днем +25;
В Пудоже ночью +7, днем +25;
В Сегеже ночью +10, днем +24;
В Сортавале ночью +10, днем +25;
В Суоярви ночью +9, днем +24.