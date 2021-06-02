Летняя погода продолжит радовать жителей Карелии и сегодня

В карельском Гидрометцентре рассказали о погоде в Петрозаводске. Сегодня, 2 июня, в городе - переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха +16, +18.

В Карелии - переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, на юге северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха +15, +20.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +23;

В Кондопоге днем +19;

В Медвежьегорске днем +20;

В Олонце днем +21;

В Пудоже днем +19;

В Сегеже днем +20;

В Сортавале днем +20;

В Суоярви днем +20.