02 июня 2021, 07:00
Летняя погода продолжит радовать жителей Карелии и сегодня
Синоптики обещают в среду до плюс 20 градусов
В карельском Гидрометцентре рассказали о погоде в Петрозаводске. Сегодня, 2 июня, в городе - переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха +16, +18.
В Карелии - переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, на юге северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха +15, +20.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +23;
В Кондопоге днем +19;
В Медвежьегорске днем +20;
В Олонце днем +21;
В Пудоже днем +19;
В Сегеже днем +20;
В Сортавале днем +20;
В Суоярви днем +20.