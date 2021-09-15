Жителям Карелии обещают сегодня до плюс 12 градусов тепла

15 сентября в Петрозаводске облачно с прояснениями, рассказали в региональном Гидрометцентре. Днем без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем +8, +10.

В Карелии также облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь. Ветер северных направлений умеренный, ночью по северным районам местами с порывами до сильного. Температура воздуха днем +7, +12.

По данным Гидрометцентра России, в Калевале днем +8;

В Кондопоге днем +11;

В Медвежьегорске днем +10;

В Олонце днем +12;

В Пудоже днем +12;

В Сегеже днем +9;

В Сортавале днем +11;

В Суоярви днем +10. (фото LoggaWiggler, pixabay.com)