15 сентября 2021, 07:00
Жителям Карелии обещают сегодня до плюс 12 градусов тепла
Местами пойдет дождь, в столице существенных осадков не прогнозируют
15 сентября в Петрозаводске облачно с прояснениями, рассказали в региональном Гидрометцентре. Днем без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем +8, +10.
В Карелии также облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь. Ветер северных направлений умеренный, ночью по северным районам местами с порывами до сильного. Температура воздуха днем +7, +12.
По данным Гидрометцентра России, в Калевале днем +8;
В Кондопоге днем +11;
В Медвежьегорске днем +10;
В Олонце днем +12;
В Пудоже днем +12;
В Сегеже днем +9;
В Сортавале днем +11;
В Суоярви днем +10. (фото LoggaWiggler, pixabay.com)