В среду в Карелии будет сыро и прохладно
В региональном Гидрометцентре рассказали о погоде в столице и Карелии в среду.
15 сентября в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +6, днем +8, +10. Атмосферное давление будет расти.
В Карелии также облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь, днем местами небольшой дождь.
Ветер северных направлений умеренный, ночью по северным районам местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +7, +12.
По данным Гидрометцентра России, в Калевале ночью 0, днем +8;
В Кондопоге ночью +4, днем +11;
В Медвежьегорске ночью +2, днем +10;
В Олонце ночью +1, днем +12;
В Пудоже ночью 0, днем +12;
В Сегеже ночью +3, днем +9;
В Сортавале ночью +3, днем +11;
В Суоярви ночью +1, днем +10.
Ранее жителей республики предупредили о надвигающихся заморозках. (фото HeungSoon, pixabay.com)