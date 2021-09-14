В среду в Карелии будет сыро и прохладно

В региональном Гидрометцентре рассказали о погоде в столице и Карелии в среду.

15 сентября в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +6, днем +8, +10. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии также облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь, днем местами небольшой дождь.

Ветер северных направлений умеренный, ночью по северным районам местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +7, +12.

По данным Гидрометцентра России, в Калевале ночью 0, днем +8;

В Кондопоге ночью +4, днем +11;

В Медвежьегорске ночью +2, днем +10;

В Олонце ночью +1, днем +12;

В Пудоже ночью 0, днем +12;

В Сегеже ночью +3, днем +9;

В Сортавале ночью +3, днем +11;

В Суоярви ночью +1, днем +10.

Ранее жителей республики предупредили о надвигающихся заморозках. (фото HeungSoon, pixabay.com)