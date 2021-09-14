Заморозки ударят по Карелии

Резкое понижение температуры прогнозируется в ближайшие дни в Карелии. Об опасном гидрометеорологическом явлении сегодня предупреждает паблик Единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска. Заморозки ожидаются с четверга по субботу.

«По информации карельского ЦГМС: местами по республике Карелия, в ночные и утренние часы с 16 по 18 сентября 2021 г., заморозки в воздухе и на поверхности почвы, понижение температуры до - 1... - 4 градусов», - предупредили в ЕДДС. (фото Natalia_Kollegova, pixabay.com)