14 сентября 2021, 07:00
Дожди прольются сегодня в разных районах Карелии
14 сентября воздух в республике прогреется до плюс 10
Сегодня, 14 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +8, +10°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-западный, западный, на севере северный, северо-восточный умеренный местами с порывами до сильного. Температура воздуха +5, +10°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +9, пасмурно, дождь.
В Сегеже до +9, переменная облачность, дождь.
В Сортавале до +9, пасмурно, дождь.
Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/NickyPe