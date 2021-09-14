Дожди прольются сегодня в разных районах Карелии

Сегодня, 14 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +8, +10°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-западный, западный, на севере северный, северо-восточный умеренный местами с порывами до сильного. Температура воздуха +5, +10°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +9, пасмурно, дождь.

В Сегеже до +9, переменная облачность, дождь.

В Сортавале до +9, пасмурно, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/NickyPe