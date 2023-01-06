Жителям Карелии обещают мороз в ночь на Рождество

Мороз в Карелии не отступит. В республике переменная облачность, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -12, -17, местами -22, -27, днем -8, -13, местами до -20, рассказали в региональном гидрометцентре.

В Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -15, -17, днем -12,-14. Атмосферное давление будет слабо расти.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -20, днем -16;

В Кондопоге ночью -17, днем -13;

В Медвежьегорске ночью -19, днем -13;

В Олонце ночью -17, днем -12;

В Пудоже ночью -21, днем -13;

В Сегеже ночью -19, днем -13;

В Сортавале ночью -15, днем -13;

В Суоярви ночью -21, днем -14. // фото «Петрозаводск говорит»