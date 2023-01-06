Мороз в Карелии достиг отметки в 35 градусов

Морозы опустились на Карелию. Жители республики сегодня похвастались фотографиями уличных термометров. Холоднее всего оказалось в населенных пунктах Пудожского района.

Например, в Кашино – минус 36; в Водле – минус 37; в Кубово – минус 37. По словам пользователей паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», в поселке Колово – минус 35, в Пяльме – минус 30, а севернее – в Беломорске всего минус 8-10 градусов.

Также подписчики сообщили, в Петрозаводске всего минус 15, при этом на октябрьском проспекте у некоторых горожан было совсем тепло – минус 9 градусов. // фото unsplash.com