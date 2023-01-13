13 января 2023, 07:00
Жителям Карелии и Петрозаводска обещают сегодня плюсовую температуру
На дорогах может быть скользко в этот пасмурный день
Сегодня в Петрозаводске облачно, мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем 0, +2, рассказали в региональном гидрометцентре.
В Карелии облачно, на дорогах гололедица. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, по южным районам утром и днем местами сильный снег. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днем -2, +3.
По данным федеральной метеослужбы, в Калевале, Кондопоге, Олонце, Сортавале днем +2;
В Медвежьегорске, Сегеже, Суоярви днем +1;
В Пудоже днем 0. // фото «Петрозаводск говорит»