Синоптики дали прогноз погоды на пятницу, 13 января

В Петрозаводске в пятницу облачно. Ночью небольшой снег, днем мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3, -5, днем 0, +2, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем слабо расти.

В Карелии также облачно, на дорогах гололедица. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, по южным районам утром и днем местами сильный снег. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью 0, -5, днем -2, +3.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -1, днем +2;

В Кондопоге ночью +1, днем +2;

В Медвежьегорске ночью 0, днем +1;

В Олонце ночью 0, днем +2;

В Пудоже ночью -1, днем 0;

В Сегеже ночью 0, днем +1;

В Сортавале ночью -1, днем +2;

В Суоярви ночью 0, днем +1.

Ранее синоптики рассказали, надолго ли пришло в республику потепление, какая будет погода на Крещение и «старый» новый год. // фото «Петрозаводск говорит»