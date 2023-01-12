Синоптики дали прогноз погоды на пятницу, 13 января
В Петрозаводске в пятницу облачно. Ночью небольшой снег, днем мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3, -5, днем 0, +2, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем слабо расти.
В Карелии также облачно, на дорогах гололедица. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, по южным районам утром и днем местами сильный снег. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью 0, -5, днем -2, +3.
По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -1, днем +2;
В Кондопоге ночью +1, днем +2;
В Медвежьегорске ночью 0, днем +1;
В Олонце ночью 0, днем +2;
В Пудоже ночью -1, днем 0;
В Сегеже ночью 0, днем +1;
В Сортавале ночью -1, днем +2;
В Суоярви ночью 0, днем +1.
Ранее синоптики рассказали, надолго ли пришло в республику потепление, какая будет погода на Крещение и «старый» новый год. // фото «Петрозаводск говорит»