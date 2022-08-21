Жительница Петрозаводска победила во Всероссийском конкурсе

Петрозаводчанка выиграла конкурс «Слингомама России». Мария Сафарова из Карелии дошла до финала и завоевала победу в Иванове. Итоги подвели 20 августа.

О радостном событии сообщила в соцсетях сестра молодой мамы – иллюстратор Алена Голубева.

Наградой петрозаводчанке и ее семье станет отдых в экопарке «Иволга» в городе-курорте Плес. А конкурс в следующем году пройдет в Карелии.

Организаторы позиционируют его как самое масштабное событие слингомира, объединяющее мам от Черного до Японского моря с 2015 года. Это проект для семей, практикующих слингоношение. // Фото: Мария Сафарова/ВКонтакте