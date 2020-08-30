Жительница Петрозаводска отдала 700 тысяч брачному аферисту

Жительница карельской столицы лишилась большой суммы. Она хотела устроить личную жизнь, а в итоге попалась на удочку брачного афериста. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» рассказала родственница потерпевшей: она захотела предать эту историю огласке, чтобы уберечь других потенциальных жертв.

О произошедшем женщина рассказал в письме; публикуем его с минимальными изменениями.

«Моя тётя, назовём её Татьяна, в 2017 году очень неожиданно для всех стала вдовой. Бодрый, здоровый муж уехал на вахту в Мурманск, а через несколько дней вернулся домой уже в гробу – сердце сдало в 45 лет. Она стала единственным кормильцем в семье с восьмилетним сынишкой.

Спустя 3 года она знакомится в интернете с мужчиной, назовём его Владимир. На протяжении одного месяца они переписывались по электронке, он даже прислал ей фото себя и дочери (если это, конечно, действительно был он). Рассказывал ей о своей жизни, о работе, об отношениях с дочкой и семьёй в целом. 45 лет, прилично выглядит (судя по отправленным им фото), сам из России, но ещё в детстве переехал жить в с мамой в Норвегию, разведён, дочке 13 лет, на данный момент живёт в Греции, один с дочкой, работает инженером на нефтяной скважине по контракту (и пока он на вахте, дочка пристроена в интернат). Владимир оказался ещё и неплохим психологом, умудрясь охмурить мою рассудительную, не наивную тётю. Наобещал ей с три короба: и дом-то он купит для них, и домашний очаг, и счастье вселенское, и одна-то она больше никогда не останется…

В один прекрасный день этот Владимир пишет моей тёте о том, что его дочка в интернате упала с лестницы и сейчас лежит в коме. Ей необходима срочная операция, а он посреди моря и ничем помочь не может. Напрямую денег он у неё не просил, но каким-то непонятным всей нашей семье образом она отправила ему 1500 евро. Причём не ему лично, а якобы официальному опекуну его дочери.

Если честно, то после этого случая мы надеялись, что он просто пропадёт, и с этой суммой мы как-нибудь справимся. Но он не пропал, продолжал ей писать и обещать всё новые и новые золотые горы (он настолько хорошо понимал её и её нужды, что она верила ему как человеку, верила, что встретила действительно хорошего мужчину, с которым может построить семейное гнездо). Дочке сделали операцию, всё прошло успешно и она шла на поправку. 10 августа он должен был прилететь с ней в Россию к моей тёте. У него закончился контракт и почему-то ему не выплатили зарплату. Он остановился с дочкой в отеле, за который, как мы потом уже узнали, тоже заплатила моя тётя.

Он начал придумывать такие душещипательные истории о том, как его дочку забрал опекун, потому что Владимир не мог её содержать должным образом. Потом он написал тёте, что его выгнали из отеля и ему негде жить, а работодатель так и не вернул ему паспорт и не выплатил зарплату, поэтому он не может вернуться в Россию.

Конечно, звучит это всё как полный бред, но тётя верила. После того, как она первый раз отправила деньги, она стала нам меньше о нём говорить, врать. В итоге за всё это время она отправила ему 700 тысяч рублей. Она действительно верила, что он приедет в Россию и всё ей вернёт, он же ей обещал…»

Как сообщила родственница потерпевшей, мужчина перестал выходить на связь в минувшую субботу. Заявление в полицию женщина, видимо ставшая жертвой мошенника, еще не писала, она находится в шоке.

Автор письма надеется, что этот случай станет уроком одиноким женщинам, которые особенно уязвимы перед обманщиками.