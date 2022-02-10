10 февраля 2022, 12:06
Жительница Карелии выталась вынести из магазина корм для кошек
В Питкяранте росгвардейцы задержали неудачливого вора
Вечером 9 февраля на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал из одного из охраняемых магазинов Питкяранты. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
Прибывшие на место вызова стражи порядка выяснили, что одна из посетительниц пыталась пронести мимо кассы товары - четыре бутылки крепкого алкоголя и корм для кошек. Росгвардейцы установили личность женщины - ей оказалась 53-летняя горожанка.
Нарушительницу задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Фото источника