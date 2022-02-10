Россельхознадзор выяснил, кто оставил туши телят в поле

Специалисты Россельхознадзора выяснили, откуда в поле в Олонецком районе взялись обледенелые трупы трех телят. Оказалось, что мертвых животных вблизи деревень Тукса и Тулокса оставил охотник для приманивания диких зверей, рассказали в ведомстве. О том, что нельзя так обращаться с биологическими отходами, охотник не знал.

Между тем запрещено захоронение биологических отходов в землю, вывоз на свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты.

Охотника оштрафовали на 4000 рублей за нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Напомним: специалисты провели исследование и не нашли возбудителей сибирской язвы и ящура. Туши телят сожгли в мобильном крематоре, а место, где их обнаружили, продезинфицировали. (фото vk.com)