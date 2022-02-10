Жителя Карелии обманули при покупке снегохода

В полицию Медвежьегорска обратился 49-летний мужчина. Он рассказал о том, что стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, в конце января он решил купить снегоход. Наш земляк нашел сайт по продаже техники, который показался ему очень солидным и привлекательным. На ресурсе было множество видеороликов с отзывами довольных клиентов, сайт был красиво оформлен и имел разветвленную структуру.

Подобрав себе снегоход, прицеп, сани, маски и балаклавы, мужчина позвонил в магазин по телефону. Менеджер предложил продолжить общение в мессенджере. Он попросил прислать ему копию паспорта и вскоре выслал договор, который не вызвал сомнений у нашего земляка. Покупатель перевел продавцу 415 тысяч рублей. Товар должен был прийти в течение двух недель, но мужчина так его и не дождался. Продавец перестал отвечать на звонки.

Изучаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.