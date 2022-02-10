Жительницу Карелии отправили в колонию-поселение за неуплату алиментов

В Карелии молодая мама, которую лишили родительских прав, не выплачивала деньги на содержание сына. Женщина задолжала более 100 тысяч рублей. Суд привлек нерадивую мать к уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Отмечается, что 26-летняя женщина нигде не работала, была не один раз судима за кражи. Несмотря на то, что женщина имела доход, она уклонялась от уплаты алиментов на сына. Изначально ее привлекли к административной ответственности, но поскольку женщина так и не платила деньги на ребенка, ее приговорили к 8 месяцам колонии-поселения. (фото pixabay.com, succo)