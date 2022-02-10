Пьяного в доску водителя поймали ночью в Карелии

Сегодня в 4:20 ночи в Беломорском районе сотрудники полиции остановили автомобиль «Ниссан». Водитель имел признаки алкогольного опьянения, сообщает паблик полиции Беломорска.

При проведении процедуры освидетельствования на состояние алкогольного опьянения прибор зафиксировал показания 1,16 миллиграмма алкоголя на литр в выдыхаемом воздухе, при допустимом показателе 0,16 мг/л.

Теперь водителю 1986 года рождения придется ответить за свой поступок. Его ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. Фото источника