Жительница Карелии пыталась заработать и потеряла почти миллион рублей

В полицию Прионежского района обратилась 50-летняя женщина. Она рассказала о том, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, она нашла в интернете рекламу фондовой биржи и заинтересовалась ей. Менеджеры расписали ей возможности быстрого обогащения, и жительница Карелии перевела на свой счет на бирже 900 тысяч рублей. Она видела, как растет ее прибыль. Однако при попытке вывести средства женщина потерпела неудачу. А собеседники перестали выходить на связь.

По заявлению потерпевшей проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch