Жительница Карелии лишилась крупной суммы после телефонного звонка

40-летняя жительница поселка Чална Пряжинского района лишилась своих денег после разговора по телефону. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Мужчина рассказал, что по счету чалнинки проходят подозрительные операции, и его нужно срочно заблокировать. Встревоженная женщина продиктовала совершенно постороннему человеку данные карты и информацию из смс-сообщения. После этого с ее счета были моментально похищены 98 тысяч рублей.

Стражи порядка проводят проверку по факту совершения мошенничества.