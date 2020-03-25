25 марта 2020, 19:59
Происшествия

Пьяный водитель повторно попался инспекторам ГИБДД в Карелии

Жителю Питкяранты грозит уголовная ответственность за управление транспортом в нетрезвом виде

Сегодня днем в поселке Куркиеки сотрудники ГИБДД отстранили от управления 43-летнего водителя. Житель Питкяранты сел за руль автомобиля ВАЗ, будучи пьяным, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции г. Лахденпохья.

Выяснилось, что ранее мужчина был лишен права управления за пьяную езду. Теперь ему предстоит понести уголовное наказание.

Помимо этого, на водителя составлены протоколы о неуплате административных штрафов и отсутствии полиса ОСАГО.

Автомобиль был эвакуирован на штрафстоянку.

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Метки: 
Лахденпохский район
куркиеки
пьяный водитель
ГИБДД
уголовная ответственность
новости Карелии
Питкяранта