Пьяный водитель повторно попался инспекторам ГИБДД в Карелии

Сегодня днем в поселке Куркиеки сотрудники ГИБДД отстранили от управления 43-летнего водителя. Житель Питкяранты сел за руль автомобиля ВАЗ, будучи пьяным, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции г. Лахденпохья.

Выяснилось, что ранее мужчина был лишен права управления за пьяную езду. Теперь ему предстоит понести уголовное наказание.

Помимо этого, на водителя составлены протоколы о неуплате административных штрафов и отсутствии полиса ОСАГО.

Автомобиль был эвакуирован на штрафстоянку.