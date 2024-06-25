Жительница Карелии едва не погибла от рук бывшего возлюбленного

В Кеми перед судом предстанет 42-летний мужчина. Он обвиняется в угрозе убийством, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, в один из дней кемлянин зашел в гости к своей бывшей возлюбленной. Они вместе с 52-летней женщиной выпивали, а затем пошли к общей знакомой, чтобы продолжить застолье. Там на троих они выпили бутылку водки.

После этого бывшая сожительница приревновала мужчину к подруге и начала его оскорблять. Это вывело горожанина из себя. Он ударил женщину по лицу, а затем попытался избить и хозяйку квартиры, но та успела убежать.

Тогда мужчина схватил нож и пригрозил убить бывшую возлюбленную, сказав: «Я тебя зарежу за все!». Испуганная женщина начала плакать и быстро покинула квартиру. Мужчина проследовал за ней и скрылся. Возвратившись к себе домой, горожанка увидела, что он сидит в ее квартире, и вызвала полицию.

Подозреваемый на допросе заявил, что не собирался никого убивать, а хотел лишь припугнуть.

Судьбу мужчины решит суд. Ему грозит до двух лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com / Octavian Dan