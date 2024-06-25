Следователи показали место, где нашли погибшего рыбака

Тело пропавшего 53-летнего жителя села Пролетарка извлекли из воды в деревне Уница.

Мужчина отправился на рыбалку 19 июня, перестал выходить на связь с родными и не вернулся домой. 24 июня в ходе проведения поисковых мероприятий было обнаружено его тело.

Следователями организовали доследственную проверку по факту обнаружения в озере Верхнее Пигмозеро тела мужчины. Причину гибели мужчины установят эксперты. // фото стоп-кадр/ видео пресс-служба Следкома Карелии