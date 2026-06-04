Жители СЗФО более 2 млн раз оформили подписки СберПрайм и СберПрайм +

С помощью подписок можно закрывать многие повседневные потребности и получить дополнительную выгоду.

Фото: Кандинский

За три года с момента запуска подписок СберПрайм и СберПрайм+ жители СЗФО воспользовались предложением 2,3 млн раз. На петербуржцев приходится половина всех подключений. Более 50% подписок пользователи приобрели онлайн – через цифровые каналы банка.

Наиболее популярны подписки у людей 30-40 лет (30%), на втором месте подписчики 20-30 и 40-50 лет (по 20 процентов). С небольшим перевесом – в 1% – мужчины чаще женщин подключают сервис.

Каждый день перед нами стоят рутинные задачи – от бытовых финансовых вопросов до, например, организации досуга. Мы тратим на них время, силы и деньги. А с подписками Сбера можно, к примеру, сэкономить на обслуживании банковских карт, мобильном банке, комиссиях за платежи и переводы, получить бонусы при оплате счетов в кафе и ресторанах, бесплатно смотреть фильмы и слушать музыку в высоком качестве и многое другое,

- отметил заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка Александр Закурдаев.

Подписку помогут оформить сотрудники банка в офисе, а также это можно сделать самостоятельно в приложении СберБанк Онлайн. Зайти в сервисы Сбера, на которые распространяется подписка, можно по Сбер ID (он есть у каждого клиента Сбера и привязан к его номеру телефона). Все условия подписки применятся, как только клиент авторизуется в сервисах по Сбер ID.

СберПрайм и СберПрайм+ — мультисервисные подписки Сбера, которые включают в себя финансовые и lifestyle-сервисы от банка и партнёров. С их помощью можно закрывать многие повседневные потребности и получить дополнительную выгоду.

В октябре Сбер существенно улучшил подписку СберПрайм, добавив дополнительные финансовые и развлекательные сервисы. Стоимость же подписки осталась прежней.

В числе новых привилегий — платежи и переводы. Теперь подписчики СберПрайм могут переводить деньги клиентам Сбера и оплачивать различные услуги (например, ЖКХ) без комиссии на сумму до 200 тыс. рублей. Также подписчикам СберПрайм теперь доступны бесплатные SMS уведомления по операциям по карте.

С обновлённой подпиской походы в кафе и рестораны станут не только приятными, но и выгодными: 5% от суммы чека вернётся на бонусный счёт бонусами СберСпасибо. Их можно списать при следующем походе в кафе или рестораны, а также оплатить до 99% от стоимости покупок у партнёров программы лояльности.

Также в пакет СберПрайм теперь включена подписка «Оптимум» онлайн-кинотеатра Okko. С ней бесплатно доступны более 90 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов в самых разных жанрах, а также спортивные трансляции и ТВ-каналы. Среди них — более 800 фильмов в качестве Ultra HD 4K и 8К.

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