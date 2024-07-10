Жители Пряжинского района отметили банный день

Банный праздник в Эссойльском сельском поселении отмечается четвертый раз, и гостей становится с каждым разом только больше. Себя показать и посмотреть на других приехали со всей республики. В деревне Корза на улице, где насчитывается самое большое количество бань, состоялось народное гуляние. Для жителей Карелии с баней связаны многие магические ритуалы и приметы. Работники Дома культуры села Эссойла к тому же еще придумали для проведения праздника интересный сценарий с неожиданной развязкой.

«Главная героиня, Акулина, потеряла своего муженька Гришу и отправилась по деревням и селениям на его поиски. Просьба к тем, кто видел данный объект, сообщить о находке. Нашедшему на празднике «Летние святки на улице бань» будет вручено вознаграждение, — с юмором и выдумкой приглашали на праздник всех желающих работники Этнокультурного центра «Киелен кирью» («Kielen kirju»).

Действительно, муж Акулины нашелся в назначенный день во владениях Водяного. Поиски пропавшего героя Гриши прошли очень интересно и весело.

На праздники люди отдохнули душой, посмотрели концертную программу на свежем воздухе. В следующем году праздник бань в небольшой карельской деревне Корза отметит маленький юбилей – пять лет. Запасайтесь вениками и приезжайте! //фото сообщества «Дом культуры Эссойла»"

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