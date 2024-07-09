Полицейские помогли попавшему в передрягу водителю в Петрозаводске

Житель Петрозаводска поблагодарил полицейских за помощь на дороге. Об этом пишет паблик Госавтоинспекции города.

Утром 8 июля на маршруте патрулирования инспекторы Илья Панов и Кирилл Рассохин увидели автомобиль, стоявший посреди проезжей части на улице Калинина. Полицейские остановились и выяснили, что машина сломалась, дальше ехать она не могла. Водитель около получаса пытался справиться с ситуацией, но у него ничего не получалось.

Перекрыв движение, стражи порядка помогли мужчине откатить автомобиль в безопасное место, после чего продолжили несение службы. // Фото: скриншот видео с камеры наблюдения