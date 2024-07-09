Карельские учителя получат солидные премии за подготовку стобалльников

Премии в 100 тысяч рублей будут выплачены 28 карельским учителям, подготовившим стобалльников ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РК.

В этом году 32 карельских выпускника сдали госэкзамен на 100 баллов. Четверо из них смогли набрать высший балл сразу на двух экзаменах. Их учителя будут вознаграждены - премия полагается за каждый стобалльный результат.

Деньги получат педагоги из Петрозаводска, Костомукши, Кондопожского, Медвежьегорского, Лахденпохского, Кемского районов и Сегежского округа. // Фото: freepik.com / Yanalya