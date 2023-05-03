Жители Прионежского района добиваются подведения газа к их поселкам

Текст: Антонина Кябелева

30 апреля 2023 года жители почти двух десятков коттеджных поселков Прионежского района повторно обратились к российскому президенту с просьбой провести природный газ к их домам.

Первое коллективное обращение к президенту страны было направлено в феврале 2023 года. Несмотря на поддержку карельского минстроя, администрация Прионежского района посчитала невозможным включение ТСН (товарищество собственников недвижимости) в границы деревни Бесовец. Жители коттеджных поселков боятся, что их просьбы власть так и не услышит.

Около деревни Бесовец Прионежского района в последние годы активно ведется индивидуальное жилищное строительство. Вокруг деревни выросло 17 коттеджных поселков, где постоянно проживают 2,5 тысячи человек. Интенсивное строительство индивидуальных домов в районе деревни Бесовец обусловлено близостью к Петрозаводску.

Устойчивое электроснабжение является главной «головной болью» жителей коттеджей. В связи с активным жилищным строительством сети часто не выдерживают увеличившихся нагрузок. Перебои с электричеством вносят серьезный дискомфорт в жизнь современных поселков. Ведь водоснабжение и отопление здесь зависят от электричества. Усугубляет ситуацию то, что в домах нет альтернативного источника тепла.

В январе 2021 года, когда в Карелии грянули сильные морозы, люди мерзли в своих современных домах, выходили из строя насосы, подающие воду из скважин, ломалась бытовая техника.

В 2023 году в Карелии на 25-55 процентов выросли дифференцированные тарифы на электроэнергию, а граждане получили астрономические счета. Для многих жителей коттеджных поселков это стало шоком, ведь частные дома отапливаются с помощью электричества.

Единственный выход, уверены жители коттеджных поселков, это перевод домов на природный газ. Предполагалось, что «голубое топливо» в Бесовец придет в 2025 году. Граждане надеялись, что раз деревня Бесовец попала в программу газификации 2021-2025 годов, то и проблема прилегающих поселков будет решена.

Но выяснилось, что нет никаких гарантий, что природный газ появится в коттеджных поселках и после 2025 года.

По законодательству бесплатная для граждан газификация жилых домов возможна только в том случае, если строения расположены в границах населенных пунктов. Но ТСН, расположенные вокруг деревни Бесовец, находятся за границами населенного пункта. А раз так, то газификацию коттеджных поселков следует проводить на средства членов товарищества. Так как это крайне дорогостоящие работы, то без помощи государства вряд ли стоит надеяться, что природный газ появится в поселках, многие жители которых с трудом оплачивают счета за электроэнергию по возросшим тарифам.

В феврале 2023 года в обращении к президенту страны жители Прионежского района просили включить территории ТСН в границы деревни Бесовец и внести изменения в программу газификации, предусмотрев в ней строительство газораспределительных сетей на территории коттеджных поселков.

В карельском минстрое поддержали граждан. В администрацию Прионежского района из министерства было направлено письмо с просьбой рассмотреть вопрос о включении коттеджных поселков в границы деревни Бесовец, чтобы в дальнейшем их газифицировать.

За подписью вице-премьера карельского правительства Оксаны Чебуниной в ответ на коллективное обращение граждан был дан ответ, что проектирование и строительство газораспределительных сетей на территории ТСН будет включено в программу развития газификации на 2026-2030 годы. Правда, это станет возможным после включения поселков в границы населенного пункта.

Но в районной администрации ответили официальным отказом. С точки зрения муниципальной власти, включение ТСН в границы деревни Бесовец приведет к дополнительной финансовой нагрузке, которая ляжет на районный бюджет.

«Но в этом случае у органов местного самоуправления поселения возникают обязанности по обеспечению новой территории необходимой инфраструктурой и ее содержанию. Это влечет дополнительную финансовую нагрузку на местный бюджет, который в большинстве поселений является дефицитным, при этом доходы бюджета от поступления земельного налога не увеличатся, так как кадастровая стоимость земельных участков на землях сельскохозяйственного назначения зачастую выше, чем на землях населенного пункта»,

- зафиксировано в протоколе заседания комиссии Прионежской администрации, когда рассматривался данный вопрос.

К тому же было отмечено, что необходимо вносить соответствующие изменения в Генплан и правила землепользования и застройки. Это, отмечено в протоколе, длительный процесс, который потребует дополнительных расходов. В общем, в администрации Прионежского района посчитали, что лучше даже не начинать.

«На фоне заявлений руководства страны и региона о важности и актуальности газификации, особенно в этот непростой для страны и ее граждан период, вопрос в реальности не решается. Продавая «голубое топливо» в самые дальние зарубежные страны, государство не может полностью обеспечить им свои регионы. Особенно территории, приравненные к Крайнему северу, где энергоносители наиболее востребованны. На сегодня по степени газификации Карелия — почти на последнем месте среди других регионов 7% (!)»

- сказано в повторном обращении к Президенту России.

Граждане настаивают на необходимости газификации коттеджных поселков.

Однако если администрация Прионежского района не согласится внести изменения в документы территориального планирования, то решение этого вопроса вряд ли сдвинется с мертвой точки.