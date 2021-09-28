Жители Панозера оказались отрезаны от мира

О приостановке паромного сообщения между поселком Панозеро и «большой землей» сообщил глава администрации Кемского района Дмитрий Петров.

Он написал в соцсети, что паром пока не ходит из-за неисправности.

- Опять порвался трос, - уточнил Петров. - А льда на реке еще даже не видно.

По факту ЧП собралась районная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Ведь кроме как по реке выбраться из поселка люди не могут.

- Решили объявить на уровне Кривопорожского поселения режим повышенной готовности и выделить на приобретение троса из районного бюджета 84 тысяч рублей, - рассказал глава района.

Также руководству поселковой администрации поручили организовать снабжение жителей медикаментами и товарами первой необходимости.

Люди в комментариях стали спрашивать, куда делся миллион рублей, выделенный на паром. При том, что паромщики жалуются на отсутствие зарплаты за август. // Фото: источник