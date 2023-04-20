Жители карельской деревни дружно трудятся, празднуют и отдыхают

Много ли для счастья надо? Оказывается, не так и много. Достаточно сделать приятный сюрприз и собраться вместе.

«В нашей деревне живет Александр Васильевич Анфимов, который занимается изготовлением мётел. Сегодня он сделал подарок соседке. С утра пораньше она нашла у двери дома шикарную метлу, за что ему огромное спасибо!»,

- информирует подписчиков в соцсети сообщество «ТОС Лемозеро».

В деревне Лемозеро, что в Олонецком районе, жизнь бьет ключом. Немногочисленное население вместе отмечают праздники, не забывают поздравить друг друга с днем рождения, занимаются спортом.

«Было пройдено более 10 тысяч шагов. Спасибо всем кто поддержал и принял участие в данном празднике!»

- пишут в сообществе.

После праздника Пасхи в группе появился свеженький пост.

«В ночь на воскресенье жители нашей деревни приняли участие в крестном ходе вокруг часовни Михаила Архангела, Петра и Павла в деревне Новинка. Днем в воскресенье на площадке дружно собрались на чаепитие с куличами, пирогами, конфетами, поздравили друг друга со Светлым праздником Пасхи».

Кроме того участники ТОС «Лемозеро» единогласно приняли решение участвовать в республиканском конкурсе с проектом «Обустройство спортивной площадки «Солнечный дворик».