В Карелии досрочно завершится расселение части аварийных домов

Карелия вошла в число лидеров среди регионов Северо-Запада России по расселению аварийного жилья. Эта работа в республике ведется при поддержке нацпроекта «Жилье и городская среда».

За время действия программы в республике свои жилищные условия улучшили 5 669 граждан, расселено более 100 тыс. кв. м непригодного для проживания жилья. О досрочном расселении аварийных домов 20 апреля доложил депутатам Законодательного Собрания Глава Карелии в ходе отчета о результатах деятельности Правительства республики за 2022 год.

Действующая программа расселения аварийного жилья изначально была рассчитана на 2019-2025 годы. Но в 2020 году Глава республики поставил перед региональным министерством строительства задачу завершить расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года досрочно – не позднее конца 2023 года. Карелия успешно справится с выполнением взятых обязательств, выразил уверенность Артур Парфенчиков.

- Наша более глобальная задача – приступить уже с 2024 года к следующему этапу расселения аварийного жилья, признанного таковым после 2017 года. У нас свыше миллиона квадратных метров аварийного жилья. Это более 4 тысяч многоквартирных домов, где проживает порядка 50 тысяч наших земляков. Реализация этой программы практически изменит облик большинства наших населенных пунктов по многим позициям, – подчеркнул Глава Карелии.

Сейчас из 3823 включенных в программу аварийных квартир расселены 2316, еще 1100 строятся в новых домах в Петрозаводске, Беломорске, Суоярви, Шуе, Кондопоге, Сортавале. В апреле получили ключи от новых квартир новоселы дома в поселке Янишполе. Поселок газифицирован, расположен рядом с федеральной дорогой и территорией опережающего социально-экономического развития. В новый дом переезжают 75 семей из Пудожского, Беломорского, Муезерского, Кемского, Прионежского, Лоухского и Медвежьегорского районов. Больше всего квартир - 55 - займут новоселы из Пудожского района.

Ирина Кохан из поселка Онежский говорит, что ее семье предложили несколько мест для расселения, но Янишполе понравилось больше всего.

«Понравился сам поселок, а сын и дочь давно обосновались в Петрозаводске. Теперь будем поближе к ним. Пока дом строился, мы ездили смотреть, как идет работа. Полностью переехать в новую квартиру планируем к лету».

Программа расселения жилья, признанного аварийным до 2017 года, в части контрактации полностью завершена уже в пяти районах Карелии: Лоухском, Сегежском, Кондопожском, Пряжинском, Питкярантском. Здесь расселены 44 аварийных дома.

«Ближайший по времени дом для переселенцев будет сдан в Беломорске - рассчитываем ввести его в эксплуатацию в июне и начать регистрационные процедуры. Следом за ним в июне - июле этого года будут сданы первый дом на улице Боровой в Петрозаводске, дом на улице Октябрьской в г. Суоярви и дом на улице Октябрьской в г. Сортавала. Целеустремленно идем к завершению действующей программы», - рассказал министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов.

Также в стадии завершения контрактации находятся Калевальский, Кемский, Прионежский, Муезерский, Сортавальский, Пудожский и Олонецкий районы. В каждом из них осталось законтрактовать менее 10 квартир. // Фото: gov.karelia.ru