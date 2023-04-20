В Карелии уровень безработицы остается на исторически низком уровне

Общая безработица в Карелии в 2022 году по сравнению с уровнем 2021 года снизилась до 5,8 процента. Это самый низкий показатель за последние 16 лет. Об этом в отчете перед депутатами Законодательного собрания сообщил Глава республики Артур Парфенчиков.

С начала года численность занятых в экономике Карелии увеличилась на 3,5 тысячи человек и составила 278,1 тысячи работников. Снижению уровня безработицы во многом способствовали федеральные и региональные меры поддержки. Безработные граждане, работники под риском увольнения, незанятые женщины с детьми, предпенсионеры и молодежь освоили программы профподготовки, повысили квалификацию по востребованным на региональном рынке труда профессиям по нацпроекту «Демография».

- Почти 90 процентов из одной тысячи обученных граждан нашли работу или сохранили свою занятость. Более 300 человек из них зарегистрировались в качестве «самозанятых» или открыли свое дело, - привел цифры Артур Парфенчиков.

По инициативе Главы Карелии сумма единовременной помощи молодежи из числа безработных на открытие собственного дела увеличена до 250 тысяч рублей, для членов семей мобилизованных – до 300 тысяч рублей.

В республике работают программы по поддержке трудоустройства выпускников в возрасте от 18 до 25 лет, по наставничеству. Целевое финансирование помогает карельским выпускникам без профессионального опыта найти работу. Работодателям частично возмещают расходы на зарплату работника в размере одного МРОТ, увеличенного на районный коэффициент, и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. В месяц эта сумма составляет от 24,3 тысячи рублей по Петрозаводску и до 29,5 тысячи рублей по северным районам. Помимо зарплаты работнику-выпускнику может быть выплачена материальная поддержка. Можно получить частичное возмещение расходов на зарплату наставника в размере 50% от МРОТ.

Татьяна Буданок из г. Суоярви в 2023 году получила единовременную финансовую помощь на оказание образовательных услуг в студии по уходу за бровями и ресницами. Она имеет профессиональное медицинское образование, большой опыт работы в сфере красоты и разработанные тематические пособия. Средства в размере 250 тысяч рублей потребовались мастеру на оборудование салона мебелью и приобретение необходимых инструментов.

– Я, как начинающий предприниматель, очень благодарна за поддержку, – рассказывает Татьяна. – Это хорошее подспорье для старта бизнеса.

Ознакомиться с банком вакансий на рынке труда Карелии можно здесь - https://trudvsem.ru/. // Фото: gov.karelia.ru