Инспекторы будут искать пьяных водителей в пятницу в Петрозаводске

В пятницу, 21 апреля, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом объявили в городской Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки автомобилистов в поисках пьяных водителей. Инспекторы просят помочь и горожан - сообщать о нетрезвых людях, садящихся за руль, можно по телефонам 715-900, 78-44-44.

В Госавтоинспекции напомнили, что за пьяную езду грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. Повторное нарушение грозит уже уголовной ответственностью. // Фото ГИБДД Петрозаводска