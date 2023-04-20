Более 250 километров региональных дорог отремонтировали в Карелии

20 апреля на заседании Законодательного собрания Артур Парфенчиков выступил с ежегодным отчетом о деятельности Правительства в 2022 году, в том числе рассказал о ремонте и строительстве в регионе дорог.

В прошлом году дорожный фонд Карелии достиг беспрецедентного объема – он составил 11,7 млрд рублей, что на 1,7 млрд рублей выше, чем в 2021 году. Это стало возможным благодаря взаимодействию Правительства республики с Минтрансом РФ и Федеральным дорожным агентством.

В рамках федеральной целевой программы развития республики до 2023 года продолжена реконструкция участка автодороги Петрозаводск – Суоярви и моста на 10 км автодороги «Кола», 748 км – Сегежа. Срок завершения работ - ноябрь текущего года. По госпрограмме «Развитие транспортной системы» на автодороге Петрозаводск – Суоярви реконструированы мосты через реки Сяпся и Кутижма. На мосту через реку Чална работы завершат в этом году. За счет средств республиканского бюджета в 2022 году отремонтированы 7 мостов.

Самые протяженные объекты, где проведен ремонт, - автодороги Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа, Гирвас-Юстозеро, Усланка-Мегрега-Обжа, Видлица-Кинелахта-Ведлозеро и «Кола», 748 км – Сегежа.

Также заключены госконтракты на реконструкцию моста через реку в пос. Шуя - завершение работ планируется в 2024 году, и на капитальный ремонт моста через р. Неглинка по улице Антикайнена в столице Карелии с завершением работ в этом году.

За последние годы республика увеличила свое участие в федеральных программах и нацпроектах по осуществлению дорожной деятельности. По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и федеральному проекту «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» отремонтировано более 250 км автодорог регионального значения. Сегодня нормативным требованиям соответствует 43,16% таких дорог.

- В прошлом году отремонтировано 253 километра региональных автомобильных дорог, в то время как в 2017 году было отремонтировано лишь 43 километра. Если в 2017 году мы сделали порядка 10 дорожных объектов, то по итогам 2022 года их количество составило 85, - отметил Глава Карелии Артур Парфенчиков.

В республике значительно улучшилось качество строительства и ремонта дорог, в том числе благодаря добросовестным, проверенным в работе подрядчикам, которые применяют современные материалы и новые технологии дорожного строительства.

В рамках исполнения поручения Президента РФ Правительством Карелии разработан план дорожных работ на 2023–2027 годы.

- Согласно этому плану до 2027 года в Карелии будет отремонтировано 230 километров региональных дорог, включенных в опорную сеть автодорог страны, - сообщил руководитель региона. // Фото: gov.karelia.ru