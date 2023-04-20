По динамике инвестиций Карелия заняла седьмое место в стране

20 апреля на заседании Законодательного Собрания Глава Карелии Артур Парфенчиков выступил с ежегодным отчетом, в котором отметил работу экономического блока Правительства по оперативному принятию мер для преодоления последствий от введенных в отношении России санкционных ограничений. Для ускорения развития республики была продолжена работа по привлечению инвестиций в экономику, расширена география партнеров и инвесторов.

Рост инвестиций в Карелии стал одним из ключевых результатов 2022 года, заявил Артур Парфенчиков. Инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций по республике составили 95,6 млрд рублей. В сравнении с 2021 годом они выросли на 16,9 млрд рублей в действующих ценах (2021 год – 78,7 млрд руб.).

- В сопоставимых ценах прирост составил почти 4 процента. При этом объем частных инвестиций - почти 80 миллиардов рублей, что в 2 раза больше, чем в 2017 году и на 18 процентов выше 2021 года. По динамике инвестиций за пять лет республика занимает 7-е место в России и первое на Северо-Западе. По показателю инвестиций в расчете на душу населения среди регионов России Карелия поднялась с 48-го места в 2020 году на 21-е место в 2022 году. Эти результаты достигнуты за счет активного использования инструментов как федеральной, так и региональной поддержки развития, - проинформировал руководитель региона.

За период 2018-2022 годы инвестиции в основной капитал по Республике Карелия увеличились на 63,8% в сопоставимых ценах - с 41,6 млрд рублей в 2017 году до 95,6 млрд рублей по итогам 2022 года.

В прошлом году в республике поддержано 44 инвестиционных проекта на общую сумму 387,6 млн рублей по компенсации части затрат на приобретение техники и оборудования, на строительство или реконструкцию и уплату процентов по кредитам.

- Оказываемая финансовая поддержка при реализации нашего инвестиционного проекта позволяет продолжить реализацию проекта по локализации производства лесозаготовительной техники «Амкодор» в Карелии. За 2022 год мы научились делать некоторые комплекты для сборки лесной техники. В планах до 2028 года - полностью перейти на местное производство, - сообщил генеральный директор ООО «Амкодор-Онего» Игорь Дроздов.

За счет средств, высвобождаемых при реструктуризации задолженности Карелии по бюджетным кредитам, возмещены затраты инвесторов по 27 объектам инфраструктуры на общую сумму 939,4 млн рублей. Фонд развития промышленности оказал финансовую поддержку 15 промышленным предприятиям на сумму 402 млн рублей в виде грантов и льготных займов.

Системную работу по улучшению ситуации в экономике власти продолжат и в 2023 году – Правительство Карелии планирует привлечь более 100 млрд инвестиций. // Фото: gov.karelia.ru