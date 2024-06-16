Жители карельского поселка отметили праздник совместной работой

Решение вопроса с уборкой кладбища назревал давно. Территория, где покоятся родственники кинелахтенцев, с годами превратилась в одну большую мусорную кучу.

«Пять гор мусора выросли прямо в центре кладбища. Что мешает людям сделать несколько шагов и вынести хлам за территорию захоронений, где в десяти шагах стоят контейнеры? Многие посетители наводят чистоту у могилок родных, а мусор складывают рядом, за оградкой. Так из года в год кладбище захламлялось»,

— рассказала кинелахтенка Людмила Павлова.

Жители Кинелахты решили собственными силами навести порядок на территории погребений.

«Наверное, помешала дождливая погода, потому что пришли всего 14 человек. Но это дело добровольное — каждый поступает по совести. Старые венки, букеты, которые давным-давно выцвели, а также ветки, хвоя, пластиковые бутылки и упаковки валялись в плотных кучах среди деревьев внутри кладбища, пришлось вручную собирать и складывать к дороге, куда бы смог подъехать мусоровоз. Груды отходов получились внушительными. Спасибо всем, кто не остался в стороне и принял участие в Акции добрых дел», — написали пост активисты в группе «Кинелахта - меж двух озер».

Потребовалось два рейса мусоровоза, чтобы вывести собранный мусор. Кинелахтенцы отметили, что местный депутат Михаил Коппалев приехал из Петрозаводска ночью, чтобы скоординировать работу водителя грузового автомобиля.

«Кинелахта, ночь, а мы работаем. Возникла спорная ситуация по вывозу мусора с нашего кладбища! Да действительно, вывезли несколько куч с верхнего заезда, но ввели в заблуждение главу администрации Пряжинского района, якобы больше вывезти нет возможности — отсутствует подъезд. Принял решение срочно выехать на место и убедиться лично, донес информацию до главы администрации о непорядочном подрядчике. Дмитрий Анатольевич ожидал ответ ночью, вот, что значит совместная работа!»

— рассказал о ходе работ депутат.

Глава администрации Пряжинского района добавил, что на территории Пряжинского района почти у каждого населенного пункта есть свои кладбища. И некоторые из них за всю свою бытность совсем не убирали. Он рекомендовал жителям района заблаговременно сообщить о плановых субботниках.

«Например, если вы хотите проводить субботник весной следующего года, то лучше сообщить в местную администрацию о запланированных работах уже этой осенью. Это делается для того, чтобы мы могли заложить расходы в бюджет. Вывоз мусора дорогостоящее мероприятие. Одна машина будет стоить примерно 30 тысяч. Стоимость рейса зависит от расстояния»,— пояснил Дмитрий Буевич.

Результатом совместной работы населения, депутата и районной власти стал образцовый порядок на кладбище в поселке Кинелахта. Вот так необычно отметили карельские жители государственный праздник. //фото: Людмила Павлова, Михаила Коппалев