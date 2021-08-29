Жители Карелии против захвата земель и загрязнения озер

Текст: Ольга Малышева

К осени пошли дожди, но заполыхали конфликты

Жители старинной вепсской деревни Каскесручей, что находится на побережье Онежского озера в Прионежском районе, неожиданно увидели, как в их любимом месте отдыха — в старинной роще на берегу — развернулось строительство.

«Как такое возможно? — возмущаются они на страничке «Любимая деревня Каскесручей» «Вконтакте». — Застраивается любимое и, наверное, единственное место прогулок жителей и гостей Каскесручья — в 100 метрах от Онежского озера, где в 2019 году проходил первый фестиваль «Своя песня», где на легендарном мысу растет историческая березовая роща, рядом с нашим храмом Успения Божией Матери... Место, где душевно проводили время несколько поколений вепсов — наших предков, гуляли наши дети, по-тихому продано и перепродано под индивидуальную застройку. За эти дни роща вырублена почти полностью, а территория начинает активно застраиваться. Судя по основанию фундамента, скоро здесь появится масштабное строение 17 на 17 метров. Соседи, что думаете? P.S. Пожалуйста, поделитесь этим сообщением у себя на стене, пусть его увидит как можно больше неравнодушных людей!» — написали они в своем паблике.

Затем здесь же появилось объявление о начале сбора подписей под обращением против застройки прибрежной зоны на мысу Каскесручь, а заодно еще под вторым обращением — о плохом качестве мобильной связи в деревне. «Пожалуйста, поделитесь этим сообщением на своей странице и передайте информацию соседям и родственникам!» — кипит деревня.

Тем временем севернее и тоже на берегу Онего в Кондопожском районе в Ватнаволоке разгорелся нешуточный пожар. О конфликте между форелеводами и местным населением, которое выступило против размещения рядом с деревней форелевых садков, собрало подписи, направило многочисленные обращения в региональные органы власти, органы местного самоуправления, прокуратуру республики, федеральные ведомства, мы уже писали. Улаживать его приехал министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов, но сделал он это так, что Ватнаволок укрепился в своей решимости продолжить бороться за право жить на земле предков и пить чистую воду Онего. Жители деревни посчитали, что министр приехал на встречу неподготовленным, не показал документов по формированию РВУ № 5. По мнению жителей, вел министр себя вызывающе и надменно.

Они запустили в на своей страничке «Деревня Ватнаволок» в ссоцсети экологический флешмоб, или экологическую эстафету (кому как больше нравится) под общими хештегами #Ватнаволокмыстобой и #ЧистоеОнегоЧистаяСовесть!

«Цель нашей кампании — привлечь как можно больше людей как к локальной деревенской проблеме: установке садков для разведения форели в Ватнаволокском заливе, так и в целом к загрязнению Онежского озера садковыми хозяйствами»,

— пишут они в соцсети.

А кроме того, жители деревни составили обращение к президенту России с просьбой отправить министра Владимира Лабинова в отставку, ссылаясь на то, что за столь непродолжительное время, что он руководит республиканским Министерством сельского и рыбного хозяйства, министр оказался в центре многих скандалов. Они отрицательно сказались на репутации ведомства и правительства Карелии. Работа министерства в целом и Лабинова в частности подвергалась критике.

«Мы, жители деревни Ватнаволок, деревни Илемсельга, кооператива «Черемушки» и кооператива «Рябинушка» — обычные граждане РФ, глубоко разочарованы деятельностью министра Лабинова В.В. и Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия. Мы абсолютно уверены в том, что деятельность Лабинова В.В. исключительно усугубила положение в области современного сельского и рыбного хозяйства, которое и до него находилось в плачевном состоянии»,

— говорится в тексте петиции президенту.

Авторы обращения требуют отправить в отставку действующего министра, признать совершенные за время его работы ошибки и отменить разрушительные для экологии решения, а также просят пересмотреть базовые принципы работы республиканского Министерства сельского и рыбного хозяйства.

Как видим, конструктивного диалога не получилось. Чиновники не понимают, с кем имеют дело. Им кажется, что все можно сделать окриками, оскорблениями, угрозами, но деревенские люди — не бесправные рабы, полностью зависящие от хозяина. Они сами хозяева своих домов, земли, жизни, а потому намерены отстаивать то, что имеют. И здесь слова «свое» и «собственное» очень важны.

О чем думали власти, выделяя рыбоводный участок в узком заливе Лижемской губы или выдавая решение на строительство в прибрежной зоне? Явно не о собственниках деревни, у которых есть свои представления, где и как жить.

Общее дело

Интересно, что люди деревень преследуют не свои личные цели, они думают об общественном достоянии. В Гафострове Муезерского района местных жителей не осталось, но деревня оживает. Каждое лето сюда приезжают потомки тех, кто жил когда-то здесь, волонтеры, желающие вернуть к жизни некогда красивую, но оказавшуюся «неперспективной» деревню. В этом году они построили точную реплику мельницы, которая была перевезена в 1979 году из Гафострова в Кижи. В музее-заповеднике она под присмотром и в безопасности, но как возродить деревню, сделать ее туристическим объектом без знаменитой мельницы? Энтузиасты решили поставить такую же, какую построил здесь неизвестный финский мастер в XIX веке.

Как рассказали они на своей страничке «Деревня Гафостров» «Вконтакте», 27 человек из 14 регионов России и Латвии на протяжении 22 дней сооружали аутентичную копию старинной постройки, используя оригиналы и аналоги плотницких инструментов XIX века. Вообще-то, работа над мельницей в Гафострове началась еще в 2019 году, но только этим летом удалось поставить мельницу на основание, собрать весь каркас, выставить вал, поставить крылья и накрыть кровлей.

Чертежи для создания реплики предоставил музей-заповедник «Кижи». Приводной механизм жерновов собирали на базе Плотницкого центра музея. Строительство велось в рамках проекта «Дорогами Вяйнолы: древнее ремесло и технологии деревни Хауккашуари», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

В отличие от Гафострова, в исторической деревне Кубовской в Пудожском районе местные жители еще остались. Конечно, их не столько, сколько насчитывалось в начале прошлого века, времени наивысшего расцвета деревни, но они вместе с живущими в городах потомками кубовчан стараются сохранить свою малую родину. В прошлом году ТОС деревни выиграло президентский грант. В деревне прошел фестиваль плотницкого мастерства, завершена реставрация деревенской церкви, памятника архитектуры, состоялись мастер-классы по старинным ремеслам, местные жители и волонтеры приступили к благоустройству целебного источника «Колодозерская здравница», который известен с позапрошлого века. Выяснили, что раньше у родника был бревенчатый сруб: под водой обнаружили остатки бревен. В этом году откачали воду, поставили новый сруб и чуть ниже источника обнаружили бревна сруба иордани, построенной в 1863 году к 300-летию деревни Усть-Колода (Кубовская).

На своей странице «Пятое столетие деревни Кубовской» «ВКонтакте» организаторы поблагодарили своих земляков за волонтерский труд и пригласили жителей деревни и помощников из поселков Кубово и Сплавного принять участие в работе по устройству новой иордани. Работы уже начались. И есть уверенность, что, в отличие от многих ФОКов, стадионов, спортплощадок, школ и прочих объектов, которыми занимается правительство республики, эти будут завершены к назначенному сроку.

Не стоит свысока относиться к местным жителям. Отличительные черты тех, кто берется за решение какой-либо «общественной» задачи — инициатива и ответственность, да еще творчество.

Летняя школа-стажировка педагогов сельских школ Карелии прошла в Толвуе, рассказывает паблик «Заонежская изба». Она собрала 38 учителей из Кепы Калевальского района, Сосновца Лоухского, Деревянки, Ладва-Ветки, Шокши Прионежского, Великой Губы, Шуньги Медвежьегорского районов и Петрозаводска. Конечно, не толвуйская школа придумала эти выездные занятия для учителей маленьких сельских школ, но ее педагоги участвовали в составлении программы, приняли коллег и все блестяще организовали, да еще и поделились своим собственным опытом.

В следующем году «сельский» педагогический форум вызвалась принять Ильинская средняя школа Олонецкого района. Значит, и ей есть каким опытом поделиться.

«Летняя школа для педагогов сельских образовательных учреждений РК» – это, своего рода, наше карельское ноу-хау. Такой практики в других территориях не обнаружено», — пишет Зинаида Ефлова, исполнительный директор Ассоциации сельских школ Карелии. И это тоже народная инициатива, а она родилась, когда по всей Карелии закрывали маленькие школы. Неэффективные, не способные дать детям знания, решили чиновники. Тогда учителя Карелии создали ассоциацию сельских школ, чтобы доказать обратное.

Деревенские люди вполне могут определить, что для них важнее. В заонежской деревне Ламбасручей местные жители решили, что обязательно надо починить крышу и крыльцо, заменить двери Дома досуга. Они написали проект, победили в конкурсе и попали в Программу поддержки местных инициатив. Здание закрыто на ремонт, но и досуг организован. Тем детям, которые провели здесь каникулы, остается только позавидовать: то праздник, то конкурс, то субботник, то соревнования… Взрослым, кстати, тоже было чем заняться в свободное время: они благоустраивали деревню.

Захотят ли эти люди, чтобы кто-то пришел на их озера и реки и без их ведома поставил форелевые садки? Они тратят свои силы, труд, время, средства ради общего дела. А от форелеводческих хозяйств польза непонятная: ведь никто не может назвать конкретные цифры, какую экономическую выгоду получат жители той или иной деревни. Известно только, что в рейтинг самых богатых ста жителей Карелии, составленный КарелИнформом, вошли тринадцать форелеводов. Совокупная чистая прибыль, извлеченная из эксплуатируемых ими 51 рыбоводного участка (РВУ) общей площадью 1327 га, составила в 2020 году не менее полумиллиарда рублей. Учитывая, что в Карелии на сегодня действуют 204 РВУ общей площадью 7516 га, чистую прибыль, полученную всеми форелеводами, можно оценить в 2,5-3 млрд руб.

Из этих денег карельские форелеводы направили 700 тысяч рублей на исследование Кондопожской губы Онежского озера Институту биологии КарРЦ РАН, вот, пожалуй, и все, что знают жители Карелии об их поддержке чистоты водоемов. Так что не стоит министру сельского и рыбного хозяйства Карелии упрекать деревенских жителей в невоспитанности, тут речь идет не о хороших манерах, а об отношении к людям и достоянию республики.