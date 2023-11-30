Жители Карелии подают заявки в управляющие компании через приложение

Жители Карелии начинают активно использовать приложение «Госуслуги.Дом». С его помощью можно передать показания счетчиков, оплатить коммуналку или отправить заявку в управляющую компанию, если возникла какая-то проблема в доме.

Петрозаводчанин Павел Бавычев долгое время жил с перегоревшей лампочкой в подъезде. Поэтому он решил попробовать новый способ общения с «управляшкой» и отправил заявку через приложение, описав проблему.

Обратился через приложение где-то в 14-15 часов в среду. Уже после работы в четверг увидел свет в окне подъезда, обрадовался. На эмоциях написал коллеге, та даже не поверила. Пришлось присылать фотодоказательство.

О сервисе «Госуслуги.Дом» мужчина узнал от коллеги по работе. По словам Павла, решить проблему освещения он решил сразу, как только установил приложение.

Обращение в управляющую компанию – только одна из полезных функций сервиса. Через приложение также можно оперативно получать обратную связь, проводить собрания собственников онлайн и изучать протоколы прошедших ОСС, изучать отчеты по доходам и расходам УО за прошлый год, получать информацию о сроках капремонта и запланированных работах, а также при необходимости направлять обращения в ресурсоснабжающие организации и жилищную инспекцию.