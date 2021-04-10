Жители Карелии награждены государственными наградами

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу, указом президента России, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Валентина Скабина, заместитель директора Университетского лицея, сообщается на странице главы республики.

Многолетний добросовестный труд и заслуги в области охраны здоровья, заведующей нефрологическим отделением Республиканской больницы Ольги Барышевой, отмечен медалью Луки Крымского.

Почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации» присвоено журналисту и писателю Юрию Шлейкину.

Фото с личной страницы Вконтакте

Ольга Барышева