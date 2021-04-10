10 апреля 2021, 17:18
Общество

Жители Карелии награждены государственными наградами

Сегодня стало известно о вручении петрозаводчанам двух медалей и присвоении почетного звания
Валентина Скабина

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу, указом президента России, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Валентина Скабина, заместитель директора Университетского лицея, сообщается на странице главы республики.

Многолетний добросовестный труд и заслуги в области охраны здоровья, заведующей нефрологическим отделением Республиканской больницы Ольги Барышевой, отмечен медалью Луки Крымского.

Почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации» присвоено журналисту и писателю Юрию Шлейкину.

Фото с личной страницы Вконтакте

Ольга Барышева
Юрий Шлейкин
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Карелия
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