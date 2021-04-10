10 апреля 2021, 17:18
Жители Карелии награждены государственными наградами
Сегодня стало известно о вручении петрозаводчанам двух медалей и присвоении почетного звания
Валентина Скабина
За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу, указом президента России, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Валентина Скабина, заместитель директора Университетского лицея, сообщается на странице главы республики.
Многолетний добросовестный труд и заслуги в области охраны здоровья, заведующей нефрологическим отделением Республиканской больницы Ольги Барышевой, отмечен медалью Луки Крымского.
Почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации» присвоено журналисту и писателю Юрию Шлейкину.
Фото с личной страницы Вконтакте